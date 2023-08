Gabon | Tajani | 150 italiani al sicuro | parleremo di Africa con l' Ue

Oggi e domani si parlerà della situazione ine nel resto dell'Africa durante riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue": così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioda Toledo, ......una soluzione diplomatica' 'L'Italia - ha fatto sapere il ministro Antonio- continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in, ......soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in, lavorando in stretto coordinamento con i partner'. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio,...

«L'Italia continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in Gabon, lavorando in stretto coordinamento con i partner» ha affermato il ministro ...Oggi e domani si parlerà della situazione in Gabon e nel resto dell’Africa durante riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue”: così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani da Toledo, ...