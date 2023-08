Gabon | militari proclamano annullamento elezioni e sciolgono istituzioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Libreville, 30 ago. (Adnkronos) – “Stiamo mettendo fine al regime in vigore”. Lo hanno affermato oggi all’alba una dozzina di soldatiesi alla televisione pubblica24. I, fra i quali c’erano membri della Guardia Repubblicana (GR), la guardia pretoriana della presidenza, riconoscibili dai loro berretti verdi, così come soldati dell’esercito regolare e agenti di polizia, hanno annunciato l’dellee lo scioglimento delledella Repubblica dopo la vittoria presidenziale di Ali Bongo Ondimba. La dichiarazione è stata poi trasmessa anche dalla televisione pubblicaPremière. Ali Bongo Ondimba, alla guida del Paese per quattordici anni, era appena stato rieletto, con il 64,27% dei voti alledi ...

