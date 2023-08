Gabon | militari proclamano annullamento elezioni e sciolgono istituzioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) "Stiamo mettendo fine al regime in vigore". Lo hanno affermato oggi all'alba una dozzina di soldatiesi alla televisione pubblica24. I, fra i quali c'erano membri della Guardia ...

Gabon, i militari annullano le elezioni e impongono lo scioglimento delle istituzioni Sky Tg24

