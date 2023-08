Gabon | la Cina chiede di garantire sicurezza presidente Ali Bongo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Laha chiesto a "tutte le parti" in causa indiladelAli, che è stato visto in pubblico l'ultima volta sabato scorso, dopo che un gruppo di ufficiali ...

Altri grandi player sono però presenti da anni in, soprattutto la. Pechino è stata fra i primi a rilasciare un comunicato per chiedere garanzie sulla sicurezza di Ali Bongo, che in ...Il portavoce del ministero degli Affari esteri di Pechinno, Wang Wenbin: "Lasegue da vicino gli ultimi sviluppi in, invitiamo tutte le parti indi agire secondo gli interessi ...Oltre a Parigi, la prima cancelleria a reagire, non a caso è stata la. Ha chiesto a tutte le parti neldi partire dagli interessi fondamentali del Paese e del popolo, di risolvere le ...

Golpe anche in Gabon: i militari annullano il voto elettorale Avvenire

Roma, 30 ago. (askanews) - La Cina ha chiesto a "tutte le parti" in causa in Gabon di garantire la sicurezza del presidente Ali Bongo, che è stato visto in pubblico l'ultima volta sabato scorso, dopo ...La Cina ha reagito chiedendo di “tutelare la sicurezza del presidente ... coinvolgendo potenze globali con interessi strategici in gioco. La tensione era alta in Gabon tra i timori di scontri dopo il ...