Gabon | il presidente Bongo è agli arresti domiciliari  

La Cina, invece, ha chiesto a "tutte le parti" di garantire la sicurezza delAli Bongo Ondimba. "L'intera area, Centrafrica, Mali, Burkina Faso, ora il Niger e forse il" ha ...... Il Partito comunista cinese insegna l'autoritarismo in Africa I vicini africani del Niger promettono la guerra, i golpisti di uccidere il. La via americana La crisi in Niger e la fine ......nella capitale Libreville e altre città del,acclamando i militari della Guardia repubblicana che ha deposto Ali Bongo Ondimba. Portato in trionfo il comandante, al grido di "Ouligui".

Gabon: il presidente Ali Bongo agli arresti domiciliari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

A poche di distanza sono arrivate anche le parole del ministro degli Esteri cinese Wang Wenbin che ha invitato a ripristinare l’ordine costituzione in Gabon e a garantire la sicurezza del presidente ...Londra – Gabon: membri dell’esercito gabonese hanno annunciato oggi di aver “posto fine al regime del Presidente Ali Bongo Ondimba mentre parlavano alla televisione nazionale. I soldati in televisione ...