Gabon | colpo di Stato dei militari | scomparso presidente filo francese Bongo | annullate elezioni | spari a Libreville

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sono trascorse solo poche ore dall'annuncio della vittoria di AliOndimba alleche l'avevano per la terza volta confermatodel, quando una squadra di 12ha trasmesso un messaggio sui canali della televisione nazionale24 affermando di aver preso il poter

di Stato in: nel Paese africano da poco più di due milioni di abitanti, una dozzina di soldati e poliziotti ha annunciato l'annullamento delle elezioni, lo scioglimento di ' tutte le ...In caso di successo, ildi Stato rappresenterebbe l'ottavodi stato nell'Africa ... I militari del, che hanno confermato di parlare a nome del 'Comitato per la fase transitoria e il ...Uno dei soldati ha dichiarato al canale televisivo24: "Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime" causato da "un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un ...

Colpo di Stato nel Gabon: i militari prendono il potere. Annullate le elezioni vinte da Ali Bongo RaiNews

Gabon 1ere/Handout via REUTERS LIBREVILLE (Reuters ... la corte costituzionale e il corpo elettorale. In caso di successo, il colpo di Stato rappresenterebbe l'ottavo in Africa occidentale e centrale ...Il Gabon ha sventato un tentativo di colpo di stato militare nel gennaio 2019 dopo che i soldati hanno sequestrato brevemente la stazione radio statale e hanno trasmesso un messaggio dicendo che Bongo ...