Fuori sede | la sinistra straparla | il centrodestra fa i fatti 62mila euro per residenza alla Ianua

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La Regione Liguria ha approvato lo stanziamento die 500per coprire le spese per l’alloggio degli studentiiscritti a, la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Genova. “” si ispiratradizione delle Scuole Superiori Universitarie allo scopo di offrire agli studenti dell’ateneo ligure l’opportunità di arricchire gli studi universitari con una formazione integrativa e parallela che contribuisca a sviluppare appieno le proprie capacità e potenzialità. I fondi garantiscono l’impegno da parte dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) a riservare in uso, per 10 mesi all’anno,Scuola Superiore 50 alloggi in camera singola presso laAsiago, a Genova. Il costo ...

...] Navigazione articoli La Regione Liguria stanzia 62mila euro per dotare la scuola superiore dell'Università di Genova 'IANUA' di una residenza per allieviRegione Liguria ha approvato lo stanziamento di 62mila e 500 euro per coprire le spese per l'alloggio degli studentiiscritti a 'IANUA', la Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Genova. 'IANUA' si ispira alla tradizione delle Scuole Superiori Universitarie allo scopo di offrire agli studenti ...Genova . La Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 62mila e 500 euro per coprire le spese per l'alloggio degli studentiiscritti a "IANUA", la Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Genova.

Medico di base, come funziona per lavoratori e studenti fuori sede ilGiornale.it

GENOVA - Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 62.500 euro per coprire le spese per l'alloggio degli studenti fuori sede iscritti a Ianua, la scuola superiore di UniGe. "Ianua" si ispira ...Genova. La Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 62mila e 500 euro per coprire le spese per l’alloggio degli studenti fuori sede iscritti a “IANUA”, la Scuola Superiore dell’Università degli ...