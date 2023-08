FT | Goldman Sachs ha usato fondi cinesi per comprare aziende Usa - Gb

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha utilizzatodi statoper acquisire compagnie negli Usa e in Gran Bretagna. L'ha affermato oggi il Financial Times, segnalando che tra leacquistate ce n'è una che ...

ha utilizzato fondi di stato cinesi per acquisire compagnie negli Usa e in Gran Bretagna. L'ha affermato oggi il Financial Times, segnalando che tra le aziende acquistate ce n'è una che ...Prosegue la silenziosa conquista del mondo da parte della Cina . Come rivela il Financial Times ,ha utilizzato un fondo statale cinese per acquistare una serie di partecipazioni in società statunitensi e inglese. Tra queste, spicca un'azienda specializzata in sicurezza informatica ...Insomma, parlare di una crisi del dollaro quale valuta globale sarebbe al momento azzardato e prematuro - Jim O'Neill, ex economista di[21] aveva definito 'ridicola' la stessa idea di ...

