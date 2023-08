Frosinone | Kaio Jorge | «Sono pronto | lo dimostrerò alla Juve»

FOTOGALLERY foto: www.frosinonecalcio.com %s Foto rimanenti Calciomercato Lindstrom al Napoli,Jorge alIl Napoli ufficializza Lindstrom dall'Eintracht (contratto fino al 2028). Ancora ...Commenta per primo Prime parole da nuovo giocatore delperJorge , che nella conferenza stampa di presentazione ha parlato così 'L'infortunio Mi ha reso molto triste, perché sognavo di giocare e fare bene. Ho avuto diversi dubbi sul mio ...FOTOGALLERY foto: www.frosinonecalcio.com Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Lindstrom al Napoli,Jorge alIl Napoli ufficializza Lindstrom dall'Eintracht (contratto fino ...

UFFICIALE - Kaio Jorge è un nuovo attaccante del Frosinone Fantacalcio ®

Dopo le dichiarazioni di Matias Soulè, arrivano anche le parole di Kaio Jorge: "Sono molto contento di essere qui. È una grande sfida per me. Ho saputo dell’interesse del Frosinone dopo l’amichevole ...Queste le parole di Kaio Jorge: "Sono molto contento di essere qui. È una grande sfida per me. Ho saputo dell’interesse del Frosinone dopo l’amichevole dell’Under 23. Ho parlato velocemente con il ...