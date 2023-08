Freuler torna in Serie A da avversario dell’Atalanta | giocherà nel Bologna

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Chi si rivede! Quando l’Atalanta incrocerà il, di fronte si troverà un grande ex che potrà riabbracciare. Si tratta di Remo, che dopo un solo annoinA. Il centrocampista svizzero era stato ceduto al Nottingham Forest un anno fa per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. In Inghilterra dopo un ottimo inizio ha perso posizioni nelle gerarchie, finendo per diventare una riserva nella fase finale della Premier League. Stesso copione anche nelle prime tre uscite della stagione 2023/24. E così, quando si è presentata l’ipotesi dire in Italia, lha colta al volo. Secondo Sky Sport,arriverà agiovedì (31 agosto) per svolgere le visite mediche. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo nell’ambito di uno scambio ...

Il Nottingham Foresta bussare alla porta dell'Atalanta: secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, gli inglesi dopo aver acquisito Remonegli scorso giorni vogliono anche Hans Hateboer. Secondo ...Al 17 l'Atalantain parità grazie a un rigore di Luis Muriel , che sta disputando una grande ...pareggiano con un calcio di rigore segnato da Lukic in seguito a un contatto in area- ...Tra gli orobicititolare De Roon in mezzo al campo e con lui il ristabilito. Sulla fascia destra rischio turnover per Hateboer a favore di Pezzella, è invece out Maehle operato di ...

Freuler torna in Serie A: due piste possibili per lui Calcio in Pillole

A fare il percorso inverso, trasferendosi dal Nottingham al Bologna, è l’ex Atalanta Remo Freuler, tra i grandi protagonisti della nascita, per così dire, del miracolo Atalanta di Gian Piero Gasperini ...Il Bologna ha definito l’operazione Freuler con il Nottingham Forest: lo svizzero torna in Italia, mentre Dominguez si trasferirà in Premier, a fronte del pagamento di un conguaglio da parte degli ...