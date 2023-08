(Di mercoledì 30 agosto 2023)di manutenzione previsti nel Traforo dal 4 settembre al 18 dicembre. Per ora non rinviati. Salvini al telefono con l’omologo francese: «Valutare di posticipare i

Nessuna variazione, nonostante la frana che da lunedì haferrovie e mezzi pesanti sull'altro principale valico tra Italia e Francia , quello del: dove si ipotizzava di dirottare la ...... il traffico su gomma resterào comunque estremamente difficoltoso dato al Monte Bianco, dove sono stati deviati i mezzi pesanti provenienti dalnon potranno più transitare. Il ...Il più recente incidente è stato un massiccio smottamento lungo l'A43, vicino al Tunnel di, ... Inoltre, una piccola frana hala Brennerbahn, la ferrovia del Brennero, in Tirolo ...

Frejus bloccato, lavori al Monte Bianco: «L’Italia perde l’accesso all’Europa» Corriere della Sera

Lavori di manutenzione previsti nel Traforo dal 4 settembre al 18 dicembre. Per ora non rinviati. Salvini al telefono con l’omologo francese: «Valutare di posticipare i lavori» ...Le limitazioni del Tirolo sul Brennero fanno aumentare il traffico a Tarvisio. Uggè: « Così le imprese non riescono ad accedere ai mercati europei» ...