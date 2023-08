Franco alla Bei e Cipollone alla Bce | torna lo schema che piace a Bankitalia

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Non è solo una questione di nomi. E' soprattutto una questione di equilibri e di opportunità. Il governo sembra orientato are sulloinizialmente previsto per le due nomine di peso,presidenza della Bei e nel board della Bce: Danielesarebbe candidato a guidare la Banca europea per gli investimenti e Pieroa prendere il posto lasciato libero da Fabio Panetta, che il prossimo 1 novembre diventerà Governatore di. Due nomine che, qualora andassero in porto, garantirebbero il peso che l'Italia ambisce ad avere all'interno delle due istituzioni europee. L'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e l'ex ministrosarebbe servito a concordare la linea, nella convinzione che la ...