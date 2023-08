Francia Under 21 | Henry | “Mi mancava il campo | mi piace lavorare con i giovani”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il commissario tecnico della naziona francese21 Thierry, durante la conferenza stampa ha spiegato per quale motivo ha accettato il ruolo di allenatore: “Non ero soddisfatto del mio ruolo di consulente della Nazionale maggiore. Miile l’21 francese non può essere rifiutata. In più torno a fare quello che voglio fare. Micon i, mi sento a mio agio. Punteremo con grande fiducia le Olimpiadi di Parigi 2024, che rappresentano una bella occasione di poter vincere davanti ai nostri tifosi. Anche noi delleli dobbiamo fare di tutto per rendere lala migliore nazionale del mondo. Se Deschamps vuole prendere giocatori, lo farà. L’21, ...

Cresciuto nelle giovanili dell'Udinese si è poi trasferito in, precisamente nel Championnat National 2 con l'19 del Monaco, dove colleziona 5 presenze e mette a segno un gol all'esordio ...Capocannoniere del Mondiale19 giocato l'anno scorso con la, Loum Tchaouna dovrebbe atterrare in Italia già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito a Roma e poi ...... Jeppe Corfitzen e Patrick Dorgu, sono stati convocati in Nazionale20 della Danimarca in occasione del doppio confronto Danimarca -in programma l'8 e l'11 settembre.

La posizione dell’allenatore, alla guida dei Bleus dal 2009, sarà valutata nelle prossime settimane per preparare al meglio l’Olimpiade 2024 che sarà ospitata proprio dalla Francia, argento olimpico ...Calciomercato Lazio, in arrivo Guendouzi: il francese sbarcherà oggi a Roma. Ecco le cifre del contratto del centrocampista Come riportato dal Corriere dello Sport, sono stato risolti tutti i dettagli ...