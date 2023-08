Francesco Cracolici | l' nnovatore palermitano che sta rivoluzionando gli emerging markets

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Classe 1994, il talentosi è guadagnato una reputazione nel mondo degli investimenti e dell'innovazione per la sua straordinaria esperienza nei mercati emergenti. A soli 29 anni,ha raggiunto tre continenti, ha contribuito a far crescere startup in luoghi lontani e sconosciuti e, più recentemente, ha fondato il Nomadic Angel Club, un'organizzazione che riunisce investitori da tutto il mondo per aiutare lo sviluppo dei paesi emergenti. regioni in via di sviluppo. Negli ultimi dieci anni,ha adottato l’etichetta Startup Nomad, adempiendo alla sua missione di promuovere l’innovazione e lo sviluppo economico nei mercati emergenti.ha contribuito negli ultimi anni a tre programmi di accelerazione in tre ...