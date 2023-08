Fra quiet quitting e inflazione le sfide post estate per gli imprenditori

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Labitalia) - Solo il 5% dei lavoratori italiani dichiara di aver entusiasmo per la propria attività lavorativa contro il 35% di quelli rumeni che guidano la speciale classifica stilata da Gallup nel report 'State of the global workplace 2023'. La media europea si attesta al 14% dei dipendenti comunitari. Quasi il 60% dei lavoratori, invece, dichiara di adottare un atteggiamento di minimo impegno e di avere una totale assenza di entusiasmo per il proprio lavoro. Il '', ossia la tendenza ad eseguire il minimo indispensabile sulo di lavoro senza 'andare oltre', subirà un deciso incremento con il ritorno all'attività lavorativa dopo la pausa estiva. A questo bisogna poi aggiungere che, stando ai dati dell'ultimo Salary Budget Planning, il report di Willis Tower Watson sull'andamento dei salari nel mondo, ...