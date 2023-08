FOTO – Inter | allenamento in vista della Fiorentina | volti sorridenti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sorrisi e buon umore in casanel corso dell’di oggi in preparazione del match di domenica contro la. TWEET – Sorrisi e buon umore inin casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi continua a prepararsi indi, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A, predomenica 3 settembre alle ore 18.30. A seguire il tweet pubblicato dall’con all’no un messaggio e trecon protagonisti Lautaro Martinez, Matteo Darmian, Marcus Thuram e Juan Cuadrado. https://x.com/en/status/1696843150734635160?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter ...

" FIORENTINA h. 18.30MARCHETTICOSTANZO " PASSERIIV: SACCHIVAR: MAZZOLENIAVAR: ... 20.45MASSIMI ()CARBONE " GIALLATINIIV: MINELLIVAR: MARINIAVAR: GARIGLIOMessi salterà sicuramente tre partite durante la pausa di settembre e una ad ottobre. Neshville (Stati Uniti) 19/08/2023 - finale Leagues Cup / Nashville -Miami /Imago/Image Sport nella: Lionel Messi ONLY ITALY Secondo quanto riportato da Rmc Sport , la Mls avrebbe chiesto di riprogrammare le partite dalla prossima stagione per non ...Benjamin Pavard - Calciomercato.itDopo il primo saluto e il 'Forza' all'arrivo a Milano, il ... al quale l'ormai ex Bayern ha concessoe autografi. Nel primo pomeriggio il classe '96 sarà in ...

Pavard ha trovato ad attenderlo al Coni anche un gruppo di tifosi nerazzurri con i quali si è intrattenuto per foto e autografi: il francese si recherà in sede per la firma sul contratto: arriva ...Dopo il primo saluto e il “Forza Inter” all’arrivo a Milano ... al quale l’ormai ex Bayern ha concesso foto e autografi. Nel primo pomeriggio il classe ‘96 sarà in sede per la firma quinquennale fino ...