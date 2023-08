Forum dei Giovani |  annunciata la seconda edizione di Homecoming fest

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno, in seguito al grande successo riscosso lo scorso anno, è stato annunciato il ritorno dell’ “”. Questo entusiasmante evento è interamente curato daldeidi Sant’Angelo a Cupolo, un gruppo affiatato diche hanno a cuore il benessere e la valorizzazione del proprio territorio. L’appuntamento è fissato per il 1 settembre, la location scelta per questa straordinaria serata è la suggestiva Piazza Garibaldi, un vero gioiello paesaggistico all’aperto da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato, accompagnato da un incantevole cielo stellato (si spera). Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 20:00 e si protrarranno fino a tarda notte, immergendo tutti i partecipanti in un’atmosfera dia unica. Il ...

