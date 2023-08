“Forse ho vinto qualcosa” Ma sono ben 3 milioni di euro | la vincita record con una schedina da un solo euro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Maxinella provincia italiana, tutti senza parole. La dea della fortuna ha deciso di baciare nuovamente un giocatore di Lanciano, in provincia di Chieti. Tutto questo è avvenuto a distanza di 9 mesi dopo ben due vinciteche hanno fatto intascare un totale di 3e 300 mila. Nel caso specifico, il giocatore avrebbe investito appena unal MillionDay, poi la scoperta che è riuscita a cambiare la sua vita: montepremi intascato e festeggiamenti per il milione di. Maxia Lanciano, nelle tasche del giocatore arriva un milione di. L’uomo avrebbe investitoun...

Se il suo brano con Fedez e Articolo 31 non hala sfida, lei è comunque la regina dell'estate ... "Ognuno tra i pensieri suoi,sì,no, mi parte il basso dei Righeira". "Questa non è ...Festival che il duo hanel 1996 con l'intramontabile "Fiumi di Parole". "Quella canzone una ... una sorta di embargo perchésiamo indipendenti. Ma quella canzone ci ha fatto conoscere in ...Alla fine, però, i "figli dimenticati" della guerra di Bosnia hanno: sono riusciti a farsi riconoscere come categoria sociale e giuridica, a far valere i loro diritti,persino a tracciare ...