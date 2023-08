Formula 1 | Vasseur | “Vogliamo offrire spettacolo | la SF-23 sa essere competitiva”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A pochi giorni dal Gran Premio d’Italia, gara di casa della Scuderia Ferrari, il team principal Fredericcommenta uno dei weekend più speciali del calendario di1: “Attendevamo con impazienza di correre qui a Monza, la nostra unica gara di casa dopo la cancellazione di quella di Imola, e finalmente ci siamo. Per tutta la squadra scendere in pista davanti ai tifosi è un incentivo a mettere l’anima in tutto quello che facciamo: c’è la volontà di ripagare chi ci sostiene sempre – sia quando le cose vanno bene che, soprattutto, quando vanno male – eun belloe una prestazione di carattere. Per me si tratta del primo Gran Premio d’Italia in questo ruolo con la Scuderia, per cui l’emozione è ancora maggiore. Per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati, ...

