Formula 1 | Lewis Hamilton in Ferrari? Arriva l’annuncio che cambia tutto!

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023)1,, pilota inglese della Mercedes sette volte campione del mondo, sarà in futuro al volante di una monoposto della? La stagione di1 in corso non sta andando nel migliore dei modi in casa. Infatti, se la scorsa stagione la Rossa èta al secondo posto nella classifica costruttori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.