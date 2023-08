(Di mercoledì 30 agosto 2023)– Nella giornata di lunedì ha assunto servizio nel Comune diila tempo pieno e indeterminato, assunto a seguito di concorso pubblico, al quale il sindaco Gianluca Taddeo con decreto n. 17 ha conferito la dirigenza del6 “Urbanistica e gestione del territorio”. Si tratta dell’architetto, 58 anni, esperto professionista originario di Napoli con esperienza pregressa in altre Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in Comuni di rilevanti dimensioni. Ilva a completare l’assetto organizzativo del Comune nei settori tecnici, dopo che nei mesi scorsi ha assunto servizio anche ila tempo determinato del ...

Formia, è Pietro D'Angelo il nuovo dirigente del settore urbanistico Il Faro online

FORMIA- Primo giorno di lavoro – lunedì – come previsto per il neo dirigente deche la l settore “urbanistica e gestione del territorioo” dl comune di Formia. Il tempo di accettare, firmandolo, il decr ...Gianmarco Tamberi, o per meglio dire "Gimbo", come lo chiamano quasi tutti sia a bordo pista che dinanzi alla tv, ha fondamentale chiuso il cerchio, ...