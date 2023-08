Formazioni ufficiali Catanzaro-Spezia | Serie B 2023 2024

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ledi, sfida valida per la terza giornata della. Si affrontano due squadre che lo scorso anno non erano in questo campionato: la neopromossa formazione calabrese ha avuto un buon impatto con la seconda divisione italiana con quattro punti in due giornate. I liguri, che finora hanno giocato una sola partita, sono reduci dal 3-3 contro il Sudtirol. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 30 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Ledi Copenaghen e Rakow, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2023/2024. Entrambe le squadre arrivano a questo playoff dopo aver superato due turni: i ...Ledi PSG e Rangers, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2023/2024. Situazione davvero simile a quella di dodici mesi fa. Lo scorso agosto c'era in palio lo ...Ledi AEK Atene e Anversa, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2023/2024. I campioni del Belgio entrano in scena in quest'ultimo turno contro la squadra ...

Ricorso della Reggina che è stato respinto e giocatori che, attendendo lo svincolo ufficiale, possono accordarsi con nuove formazioni per restare in Serie B. Questo è il caso di Gianluca Di Chiara e ...All. Bellini A disp. Pastori,Maggiore, Colleoni,Dangelo, Bono, Bonsignori Goggi, Ornaghi, Martinelli. The post Juventus Atalanta Under 17 LIVE, le formazioni ufficiali del match: ci sono Grelaud e ...