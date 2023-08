Foggia | ladro «gentiluomo» restituisce l’auto rubata con gli abiti degli sposi

sì, ma con un cuore": questo il testo del biglietto lasciato all'interno della Fiat Punto rubata ad una coppia di novelli sposi e ritrovata questa mattina a. A notare l'auto, parcheggiata ...sì, ma con un cuore': questo il testo del biglietto lasciato all'interno della Fiat Punto rubata ad una coppia di novelli sposi e ritrovata questa mattina a. A notare l'auto, parcheggiata ...Questa mattina infatti ecco che l'auto è ricomparsa in via Zara, in pieno centro di. All'interno del mezzo anche gli abiti da sposi della coppia e del loro figlioletto e un biglietto: '...

Ruba auto con vestiti degli sposi a Foggia, poi la riconsegna con le scuse: "Ladro sì, ma con un cuore" Virgilio Notizie

Come pubblicato da Foggiatoday, qualche giorno fa una coppia di neosposi dai Monti Dauni ha vissuto un’amara sorpresa, trovandosi di fronte a un momento di… Leggi ...Al ladro non sento di dire nulla, ha fatto un gesto spinto anche dalla mobilitazione dei cittadini. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel ...