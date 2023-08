Flotte - Byd al Fleet&Business Day 2023

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Da poco approdato in Italia, il colosso cinese Byd ha annunciato un programma di crescita della gamma presente sul nostro mercato decisamente ambizioso, per numero di modelli e tempi di commercializzazione. Attraverso gli store di Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze, il marchio ha aperto le prenotazioni dei suoi modelli elettrici, accomunati da un'architettura modulare: la Suv di taglia media Atto 3, la grossa berlina Han e, più di recente, la compatta Dolphin, cui si aggiungerà una proposta nel segmento D, la berlina Seal. Per farsi conoscere dal vivo dai responsabili delleaziendali, Byd sarà presente al Fleet&Business Day, l'iniziativa dedicata ai fleet manager organizzata dalla nostra testata il 21 settembre prossimo alla Cantina Bellavista in Franciacorta, a Erbusco, in provincia di Brescia. Un'occasione per seguire spazi di ...