L'occhio della tempesta, ridimensionata nuovamente a 3 da 4, èvicino Keaton Beach sulla costa Bord - Est, ha precisato il Centro Nhc. Laè ancora alle prese con gli effetti dell'...... in, appunto. Una gang di surfisti bianchi 'local' ha primo costretto un surfista di ... Un incidente che èalle orecchie anche del n°11 degli Warriors, che professandosi ' un amante ...Questa settimana il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il governatore della, il repubblicano Ron DeSantis, ha approvato una dichiarazione di ...

Florida, è arrivato l'uragano Idalia WIRED Italia

L'uragano Idalia ha appena toccato terra in Florida con una potenza di 205 chilometri orari. Lo rende noto il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti. L'occhio della tempesta, ridimensionata ...Il super uragano Idalia è arrivato in Florida. Durante un collegamento in diretta televisiva di Abc27 c'è stato un black out a Chiefland dove l'inviato stava raccontando ai telespettatori la ...