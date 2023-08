(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Sono troppi” i“che vengono distribuiti in Lombardia e senza fondi faremo fatica a gestirli”. Lo dice in una intervista a Repubblica Romano La, fratello del più celebre presidente del Senato Ignazio Benito Maria nonché assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia. Il Lameno noto ne ha per tutti: se la prende con “gli sbarchi sulle coste del Sud” e perfino con “i continui flussi dall’Ucraina”. “Questa è un’emergenza umanitaria”, dice il Laminore dimenticando la retorica dell’invasione. “In Lombardia non c’è più posto”. Il fratello di Ignazio Lacontro il governo Ben svegliato, Romano La. Ci rimane un dubbio: a chi parla La? Perché rilascia interviste? Non potrebbe porre le sue questioni al fratello ...

Flop sui migranti. Un La Russa si ravvede

