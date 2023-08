Flop del Var al debutto negli Us Open di tennis 

(Di mercoledì 30 agosto 2023) AGI -del Var nel suoagli Usdi tennis. Nella sfida del primo turno tra Andy Murray e Corentin Moutet, la video assistenza è stata chiamata in causa dal francese dopo che gli è stata chiamata un'infrazione di doppio rimbalzo su una vole'e in recupero. Il giudice di sedia, la svedese Louise Engzell, ha cercato l'immagine sul suo tablet ma, dopo diversi minuti, ha spiegato che il Var "non funzionava": "Questo dovrebbe essere il 'feed' ufficiale", ha detto ai giocatori indicando il tablet, "ma qui non c'è nulla, il Var si è bloccato". Di qui l'annuncio all'altoparlante che era a quel punto inevitabile confermare la prima chiamata e assegnare definitivamente il punto al britannico. Peraltro sul maxi-schermo di Flushing Meadows veniva nel frattempo proiettato il replay televisivo che mostrava a tutti la bontà della ...

AGI - Flop del Var nel suo debutto agli Us Open di tennis. Nella sfida del primo turno tra Andy Murray e Corentin Moutet, la video assistenza è stata chiamata in causa dal francese dopo che gli è ...