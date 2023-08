Firenze è sotto scacco e la sinistra non fa nulla sul tema sicurezza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 agosto 2023)non hanno mai fatto rima. Troppe le chiusure culturali su untanto sentito dai cittadini (anche quelli che votano Partito Democratico), quando identificato dai nipotini di Carlo Marx come sinonimo di destra e di repressione. La giunta che guidaè andata, nell'ultima settimana, in totale confusione sull'argomento. Il sindaco Dario Nardella ha prima criticato aspramente la proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di utilizzare una vigilanza armata per difendere le nostre preziose opere d'arte. “La vigilanza armata agli Uffizi c'è dal tempo dei Medici”, gli ha ricordato il direttore Eike Schmidt. Poi, quando una banda di marocchini ha brutalmente picchiato un disabile mentale nel quartiere popolare di Rovezzano, il presidente del Quartiere Due ha puntato il dito contro il ...