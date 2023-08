Fiorentina | spunta il nome di Theate per la difesa

Diego Demme è in uscita dal Napoli e da tempo è finito nel mirino della. Adesso arrivano aggiornamenti di calciomercato sul possibile trasferimento del giocatore del Napoli a Firenze, c'è l'indizio social con il giocatore che ha iniziato a seguire su Instagram ...... di fronte al presidente del Coni Giovanni Malagò e quello dellaRocco Commisso. ... il baratro si spalanca sul 15 - 19 ma lo staff azzurro chiama il challenge su un lungolinea e la. ...Calciomercato Napoli - In uscita dallae accostato anche al Napoli, arriva una nuova offerta per Sofyan Amrabat . Secondo quanto infatti riportano i colleghi di Tmw, dopo il Man United si è fatto avanti anche l' Atletico Madrid ...

Sky: la Fiorentina vuole rinforzare la difesa. Spunta un vecchio volto della Serie A Viola News

Secondo Sky Sport, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Arthur Theate del Bologna. L'ex Rennes, costato ai felsinei 20 milioni più bonus, piace al club viola, che potrebbe prenderlo in ...Calciomercato Fiorentina, per la difesa spunta un nome che è già transitato in Serie A, attualmente in forza al Rennes. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina continua a pensare di rinforzare ...