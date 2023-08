Fiorentina-Rapid Vienna | Barisic | “Loro sono favoriti | per noi un privilegio essere qui”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “È unper noi giocare qui così come lo è stato vincere la gara di andata. Laè la squadra favorita per il passaggio del turno, ci mancano giocatori importanti, ma pensiamo aldi esserci e a giocarci al massimo le nostre possibilità”. Lo ha dichiarato l’allenatore del, Zoran, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno del dentro o fuori per i gironi di Conference League contro la: “Non cigiocatori che temo della. Considerando la qualità della rosa della squadra viola non si può stare tranquilli. Sulla carta vorrei che la mia di squadra attaccasse tutta la partita e segnasse più gol possibili, però occorrerà fare attenzione. Abbiamo visto la ...

Circa 2.000 tifosi austriaci delVienna sono già arrivati a Firenze per il match di ritorno di Conference League,Vienna. La partita è in programma domani allo stadio Franchi e sono stati giù predisposti dalla questura i consueti servizi tra cui quelli di staffetta per la squadra ospite. . 30 ...Vincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Conference League contro ilVienna Vincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di ritorno dei preliminari di Conference League contro ilVienna. Tra gli assenti ci ...Nelle varie modalità per il passaggio del turno, laavanti nei 90' a 1,35, ai supplementari a 7,25, ai rigori a 16. Viceversa,qualificato dopo i tempi regolamentari a 5,00, dopo i ...

Fiorentina-Rapid Vienna per un ribaltone in Conference: le quote La Gazzetta dello Sport

