Fiorentina | Amrabat e Quarta ai saluti per far spazio a Theate

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lacercherà di trovare una sistemazione nuova per Sofyane per Martinez. Negli ultimi giorni di mercato i viola proveranno a sistemare i due giocatori per puntare poi su un nuovo nome., via Martinez, dentroLaha messo in venditae Martineze si prepara a chiudere il mercato con un nuovo possibile arrivo. Per il centrocampista marocchino si sta cercando una soluzione con il Manchester United, anche se nelle ultime ore il Napoli sembrerebbe pronto ad affondare il colpo. Il giocatore infatti è stimato da Garcia, ma l’ostacolo rimangono i 30 milioni richiesti dalla. Ecco perché l’alternativa per i ...

Commenta per primo Lacontinuano a essere separati in casa, col Manchester United interessato, ma che non ha mai fatto veri e propri passi in avanti. Secondo il Corriere dello Sport, Commisso vuole 30 ...Alla fine del calciomercato non manca molto ma è possibile chelasci laper trasferirsi in Premier League, al Manchester United; la trattativa può sbloccarsi in queste ultime ore.Commenta per primo Secondo quanto riportato da The Athletic , il Manchester United sta lavorando sotto traccia per l'arrivo in prestito di Sofyandalla. Juve alla finestra.

Sky - Amrabat, la Fiorentina tiene duro: rifiutate tutte le offerte di prestito Tutto Napoli

Come riferito da Alfredo Pedullà, Sofyan Amrabat ha detto no alla proposta del Nottingham Forest. La Fiorentina aveva l’accordo con il club inglese, ma il centrocampista marocchino ha fatto saltare ...Sofyan Amrabat ha detto no alla proposta del Nottingham Forest. La Fiorentina aveva un accordo con il club inglese, ma il centrocampista marocchino ha fatto saltare tutto. Su di lui c’è anche il ...