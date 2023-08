Fiorella Mannoia canta Bocca di Rosa per le donne libere | L' amore deve essere consenziente

"L'amore deve essere condiviso, consenziente . L'amore è stare bene, è avere il piacere di stare insieme, desiderarsi l'un l'altro. Niente di più"., da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, sabato ha lanciato un messaggio forte dal palco della Notte della Taranta nei giorni in cui le cronache raccontano di ...E sono tanti gli appelli che si susseguono in queste ore, da, che lancia il suo proprio da Melpignano ad Alessandra Amoroso che scrive sui suoi social 'In questo momento la sezione ...Nella giornata di ieri (28 agosto),ha postato un video sui social in cui si è ripresa nell'atto di assaporare un classico pasticciotto. Poi ha salutato ancora una volta i suoi ...

Fiorella Mannoia ad Andrea Giambruno: Basta, non dite alle donne di non bere, rivolgetevi all'orco Fanpage.it

Una line up con forte impronta femminile Con Fiorella Mannoia, sul palco del piazzale dell'ex convento degli Agostiniani le voci femminili dell'Orchestra popolare della Notte della Taranta Consuelo ...Da mercoledì 30 Agosto a venerdì 1 Settembre 2023 sull’Isola di Ischia, si svolgerà l’appuntamento imperdibile con “Ischia Piano & Jazz”, stiamo parlando della rassegna musicale più attesa della ...