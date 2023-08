Festival di Venezia 2023 | Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini arrivano al Lido

All'iniziativa - in programma alle ore 16.15 nella Sala Tropicana 1 (spazio Cinematografo) dell'Hotel Excelsior del Lido di- parteciperà anche Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione ...... Roma; 24 settembre - Palazzo del Turismo, Jesolo () Pinguini Tattici Nucleari: 9 settembre -... 7 settembre - Piazza della Loggia, Brescia; 9 settembre - Oversound Music, Capaccio ...Povere Creature! , il film di Yorgos Lanthimos , sarà presentato in anteprima mondiale in concorso all' 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica divenerdì 1 settembre e arriverà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024 . Povere Creature!: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD Povere Creature!: quello che c'è da sapere sul ...

Festival di Venezia 2023, ospiti e programma di oggi 30 settembre. DIRETTA Sky Tg24

Mercoledì sera il Festival di Venezia sarà inaugurato da un’opera molto attesa: è “Il Comandante“, il film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, ...I gioielli nascosti delle grandi ville e residenze nobiliari. Il 7 settembre presso il padiglione della regione Veneto, nell'ambito del Festival di Venezia, verrà presentato "La bellezza dell'Italia ...