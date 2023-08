Festival di Venezia 2023 | ciao Giorgia | ecco «perché siamo italiani» secondo il Comandante Favino

Per favore non date a Comandante del film "fascista". Il sommergibile Cappellini e il suo comandante Salvatore Todaro aprono in maniera sorprendente l'80esima edizione deldi. Là dove, in apertura, doveva esserci Luca Guadagnino con l'altamente erotico Challengers , ecco sbucare il terzo lungometraggio di Edoardo De Angelis su una vicenda eroica del ...Confesso perciò di non trovarmi esattamente nella mia zona di comfort imbarcandomi per due ore sul sommergibile Cappellini di Comandante , il film di Edoardo De Angelis che apre80, chiamato ......alla carriera che le è stato assegnato dalla Mostra del cinema di. "Ci sono donne sceneggiatrici e registe che probabilmente lavorano bene al pari degli uomini. È un quadro che il...

Festival di Venezia 2023: le star sul red carpet, da Pierfrancesco Favino divo dell’inaugurazione a Adam... Corriere della Sera

Favino è venuto a salvare, oltre ai naufragi nemici, questa prima giornata di Festival di Venezia disertata (in parte) dalle star hollyoodiane in rivolta contro gli studios e le piattaforme. Girato a ...Così la regista alla cerimonia inaugurale del Festival. Cavani è presente a Venezia anche con il suo nuovo film "L'Ordine del tempo" "Sono la prima donna a ricevere questo premio, trovo che non sia ...