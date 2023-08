Ferrante libera Moncini | l’attaccante già in viaggio per Brescia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amichevole con il Picerno al “Meomartini” resterà l’ultima gara con il Benevento di Gabrieledi Pistoia, in scadenza di contratto il prossimo giugno, lascia la Strega e ritrova la serie B. Il classe 1996, reduce dall’esperienza con la Spal, sta per passare a titolo definitivo al, società che oggi ha avuto la certezza dal Consiglio di Stato di prendere parte al torneo cadetto cominciato da tre giornate.ha già lasciato Benevento e si è messo inper raggiungere la Lombardia, iniziando così la sua nuova avventura calcistica. Un divorzio che si consuma dopo tre stagioni e mezzo, il 27enne era infatti arrivato in giallorosso a gennaio 2020 collezionando complessivamente 55 presenze con la maglia della Strega e realizzando 10 ...

Alexis Ferrante al Benevento. Svelato il nome del nuovo attaccante: come riporta Il Mattino, si tratta del 28enne centravanti argentino della Ternana che sbarca in prestito con diritto di riscatto ...