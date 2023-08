Femminicidi nel tempo | la storia di Barbara Novelli uccisa a soli 29 anni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)nel29dall’ex marito mentre era ad una lezione universitariaera una infermiera di 29, che il 24 novembre 2000 venne assassinata in un’aula universitaria dal suo ex marito, Fabio Ciaralli, 38all’epoca dei fatti, anch’egli infermiere.aveva deciso di lasciare il marito, con il quale era sposata dal 1996. I due si erano conosciuti sul luogo di lavoro. In brevesi erano innamorati e avevano deciso di sposarsi. Interessi e caratteri all’opposto, ma il sentimento che li univa sembrava bastare a superare le differenze. Nei sogni di, però, c’era la voglia ...