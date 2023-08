Federico Rossi al Grande Fratello? L’indiscrezione shock ad un passo dall’inizio

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dal pmo 11 settembre si apriranno i battenti della Casa del, ex del suo Benji e Fede è pronto ad entrare nella dimora più spiata di Cinecittà? Ecco cosa scrive Giuseppe Candela via Dagospia.alLa nuova edizione deldebutterà, con parecchie novità,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.