Fate Samurai Remnant | Il Giappone feudale nel nuovo Gameplay Trailer

(Di mercoledì 30 agosto 2023) KOEI TECMO Europe e Omega Force, in collaborazione con TYPE-MOON e Aniplex Inc., hanno sollevato il sipario su uncapitolo emozionante: “”. Questo action RPG altamente atteso ha recentemente rivelato unche getta una luce affascinante sulla vita nelle strade di Edo, rivelando dettagli avvincenti della trama e offrendo uno sguardo al tema principale del gioco, “Zanya Gensou feat. LICCA / Spiral Ladder”. Preparati a immergerti in questa straordinaria avventura, poichéè in fase di sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam, e sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2023. UnScenario neldel Periodo ...

Un setting, quindi, decisamente interessante e che si apre alle più svariate situazioni e ambientazioni, con il futuro Remnant che sarà ad esempio ambientato a Edo nella metà del XVII secolo.

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force, insieme ai collaboratori TYPE-MOON e Aniplex Inc. hanno svelato un nuovo trailer per l’atteso action RPG Fate/Samurai Remnant. In questo intenso ...KOEI TECMO GAMES condivide in rete il terzo trailer ufficiale per Fate/Samurai Remnant, il titolo realizzato da Omega Force in collaborazione con TYPE-MOON e Aniplex e appartenente al celebre ...