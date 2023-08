Fatale J&J | “Al fianco di pazienti e ricercatori anche su obesità”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – “Noi siamo da sempre aldeie della comunità scientifica per dare il nostro contributo attraverso tutto il percorso di cura del paziente, incluso il paziente obeso che soffre di una patologia poco conosciuta nella sua complessità e nelle sue conseguenze”. Queste le parole di Patrizio, general manager Eticon Italia (parte di J&J), in occasione del simposio ‘Comunicare l’’ promosso da Johnson & Johnson MedTech nell’ambito del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’e delle malattie metaboliche (Sicob), in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “Insieme alla Sicob – ha detto– stiamo sviluppando progetti di comunicazione volti a combattere lo stigma che viene associato alla patologia ...