Fantacalcio Serie A | giornata 3 | la top 11 delle sorprese da schierare

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaA ormai entra nel vivo con la terzadi campionato, la prima senza lo spettro del calciomercato. Le squadre hanno provato gli ultimi colpi last minute e i fantallenatori tornano a scrutare i nuovi acquisti per l’asta di riparazione o per l’asta. La redazione di 11contro11 pensa solamente alla prossimache inizierà venerdì 1 settembre: ecco la top 11daalnella3. Andiamo a vedere le sfide protagoniste di questa. Sassuolo-Verona aprirà la3, alla sera ecco il primo big match tra Roma e Milan. Sabato vivace con due sfide alle 18:30 tra Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone; alle 20:45 ecco Atalanta-Monza e Napoli-Lazio. Domenica ...