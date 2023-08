Fabula 2023 | domani il fenomeno Alfa Conticini ai creativi | “Mio padre e mio nonno i miei supereroi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNell’attesa di scoprire cosa racconterà stasera Pierluigi Pardo, telecronista dei principali incontri di Serie A, ai giovani (in Arena Troisi alle 19),, giovedì 31 agosto, sarà una giornata fitta di appuntamenti. Tutto pronto per il quarto giorno del Premio, 13esima edizione dell’iniziativa culturale (“” il tema di quest’anno) in programma fino a sabato 2 settembre.IL PROGRAMMA DI– QUARTA GIORNATA Alle 16 in biblioteca si comincia con il laboratorio di scrittura creativa con Emiliano Zottoli (maglie verdi). Alla stessa ora laboratorio Quiz con la Polizia Postale (maglie blu) in Arena Troisi. Sempre alle 16 ma in Piazza Municipio il laboratorio Bolle di Sapone. Infine, alle 17, laboratorio di scrittura musicale con Piervito Grisù (maglie verdi) in biblioteca. Gli ...