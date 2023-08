Fa volare drone sulla zona del Colosseo 32enne denunciato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un uomo è stato fermato eper avere fatto alzare in volo e pilotato undel. E’ successo nel pomeriggio di ieri, quando pattuglie del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale hanno notato l’uomo intento a faril propriosopra l’area archeologica del. Dopo aver fermato e identificato il, italiano, gli agenti hanno accertato come fosse privo di patentino di abilitazione al pilotaggio del velivolo e di autorizzazione/N.O. rilasciata dalla Questura di Roma; hanno proceduto quindi al sequestro del, deferendo l’uomo all’autorità giudiziaria. (Com/Red/Dire)

Pattuglie del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale hanno notato un uomo intento a far volare il proprio drone sopra l'area archeologica del Colosseo. Dopo aver fermato ed identificato il 32enne italiano, gli agenti hanno accertato come fosse privo di patentino di abilitazione al

Pattuglie del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale hanno notato un uomo intento a far volare il proprio drone sopra l'area archeologica del Colosseo. Dopo aver ...