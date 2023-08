F1 | Leclerc | ' a Monza con la spinta dei tifosi tutto è possibile | non sempre vince il più veloce'

(Di mercoledì 30 agosto 2023), 30 ago. - (Adnkronos) - "E' bellissimo, non ci si abitua a questa atmosfera. Ci sono tanti, anche in una stagione difficile per il team, questo ci regala un sorriso e unain vista del weekend. Speriamo di fare una grande gara per loro". Così il pilota della Ferrari Charlesallo store Ray-Ban di Milano dove ha incontrato idel Cavallino alla vigilia del Gp d'Italia a. "Vedere così tante persone mi emoziona, mi ricorda la vittoria del 2019 -prosegue il 25enne monegasco-. Ogni anno c'è un feeling particolare, la passione si vede e si sente. E' qualcosa di speciale. Ne parlodi quella vittoria del 2019, adesso bisogna rinnovarla. Sarà difficile quest'anno, la Red Bull va molto forte, ma con ladei ...

"Verstappen si può battere, l'abbiamo dimostrato lo scorso anno: certo, ora il gap e' importante, non si può colmare in questa stagione. Ma ogni volta che abbasso la visiera del casco, io ci credo".Parola di Charles, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista del Gp di. "Non ci si abitua a questa atmosfera, vedere così tanti tifosi che ci aspettano in una stagione difficile ...Siamo alle porte del gran weekend che attende tutta l'Italia della Formula Uno e non solo. Siamo di fronte all'apertura del weekend del Gran Premio di, gara in cui Charlessi augura di fare bene e di far sognare i propri, tanti, tifosi. Queste le parole dia Sky Sport: ' Non ci si abitua mai all'atmosfera che si respira a ...

Leclerc,’Verstappen si può battere, Monza speciale’ La Sicilia

Speriamo di fare una grande gara per loro”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc allo store Ray-Ban di Milano dove ha incontrato i tifosi del Cavallino alla vigilia del Gp d’Italia a Monza.Ma ogni volta che abbasso la visiera del casco, io ci credo". Parola di Charles Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista del Gp di Monza. "Non ci si abitua a questa atmosfera, vedere ...