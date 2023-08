F1 | Ferrari a Monza con una livrea speciale Lando Norris provoca | “Colori simili al McDonald’s”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nel prossimo week end il Circus della F1 si ritroverà a. Nel Tempio della velocità, lacercherà di trovare quel qualcosa in più che in una stagione, altamente negativa, non ha trovato come si sarebbe sperato. La novità per il fine-settimana brianzolo sarà quella di unaparticolare sulle monoposto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Si tratta di un modo per omaggiare il trionfo della 499P alla 24 Ore di Le Mans. Un qualcosa di molto importante che la scuderia di Maranello vuol celebrare nell’appuntamento di casa. Per questo, sulle vetture di Sainz e di Leclerc ci sarà la ricomparsa del giallo, come era già accaduto con l’anniversario dellanel 2022. Yellow is BACK! A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! #ItalianGP #F1 ...