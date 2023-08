F1 | Alfa Romeo | livrea speciale per Monza

PerTonale ordini fino ad aprile 2024 . Gli impianti Stellantis di Pomigliano e Cassino dove vengono prodotte le'sono competitivi. Pomigliano sta facendo il suo lavoro e per la ...ARESE (MILANO) " Reputata da molti come una delle vetture più belle di sempre, torna in produzione la leggendaria33 stradale. Icona assoluta degli anni Sessanta e protagonista dei campionati motorsport, viene riproposta dalla casa di Arese, capace di creare un perfetto connubio tra storia e tradizione ...ha portato al debutto la sua nuova supercar . Si chiama 33 Stradale , come la sportiva degli anni Sessanta a cui si ispira. Questo modello sarà realizzato in soli 33 esemplari , già tutti ...

Arese, 30 ago. – (Adnkronos) – È stata una giornata speciale per l’Alfa Romeo nel quartier generale di Arese. La Casa del Biscione, nei giorni che precedono il Gp d’Italia, è stata protagonista di una ...La casa del Biscione riporta in vita il mito. Alfa Romeo ha annunciato il ritorno della 33 Stradale, mitica fuoriserie prodotta alla fine degli anni ’60 e derivata dalla Tipo 33 che fu protagonista ...