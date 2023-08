Ex militare asserragliato in casa con molte armi. Aveva pubblicato video con minacce sui social

Un uomo, che avrebbe problemi di salute mentale, ènella propria abitazione di Cordovado (Pordenone) circondata dai carabinieri. Prima di chiudersi in casa, l'uomo aveva raggiunto la piazza del paese e aveva minacciato e urlato contro ...'L'uomoin casa a Cordovado, un 55enne già appartenente alle forze armate , oggi in pensione, ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo'. Lo ha detto all'Ansa il questore di ......sarebbe un ex, e il suo gesto estremo nascerebbe dalla decisione delle autorità di revocargli il porto d'armi, alla quale l'uomo si era opposto pervicacemente. "L'uomoin casa ...

Pordenone, militare armato asserragliato in casa: evacuata una palazzina. Sui social aveva postato ieri video... Corriere della Sera

È un sottotenente di complemento l’uomo asserragliato in casa da ore, a Cordovado, in provincia di Pordenone, ed è armato di una pistola che non è chiaro se sia vera o giocattolo. Le forze dell'ordine ...(LaPresse) Un ex militare è asserragliato in casa a Cordovado, un paesino in provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. L'uomo, che ha 55 anni, è un ex ufficiale di complemento al quale i ...