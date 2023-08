Europei volley 2023 | azzurri a Perugia contro l’Estonia De Giorgi | “Sfida non facile”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo la vittoria a Bologna all’esordio degliil Belgio, l’Italdi Ferdinando Deè adove domani sfiderà. Il PalaBarton, rinnovato per l’occasione con l’aumento della sua capienza, non sarà una cornice come le altre per il Ct azzurro: “è stata una piazza per me importante, è stata la mia prima esperienza da allenatore dopo quella a Cuneo da allenatore-giocatore. – ha spiegato De– Ci tengo a dire che il nostro è un gruppo aperto a tutti, lo conferma le opportunità che stanno avendo alcuni elementi”. Poi si passa ai singoli: “Sicuramente un punto di riferimento è Simone Giannelli, a livello di esempio e di quello che riesce a trasmettere alla squadra. Senza Anzani, il vice capitano è diventato ...

"Un grande successo per gli ottavi e quarti di finale deglidifemminile a Palazzo Wanny. Lo spettacolo del tutto esaurito al Palazzetto conferma l'entusiasmo della città e la consolidata capacità organizzativa sui grandi eventi sportivi. ...Poi l'entusiasmo della pallavolo e delle ragazze del CT Mazzanti ha fatto il resto per avvicinare tutt'Italia alla partita valevole per i Quarti di Finale deglidi. Ancora, infatti, ...1' di lettura 29/08/2023 - Senza aver perso neanche un set. È così che le strabilianti ragazze di coach Davide Mazzanti si presenteranno, venerdì, alla semifinale deglidifemminile 2023. Tenendo alto, ancora una volta, anche il nome di Marotta di Mondolfo, località natale del mister. Le azzurre hanno battute la Francia con un netto 3 a 0, in una gara ...

Europei di pallavolo, Orro e compagne volano in semifinale a Bruxelles Le azzurre battono la Francia per tre set a zero. Ai Mondiali di basket vittoria di misura (90-83) degli uomini di capitan Datome