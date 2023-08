Europei maschili volley 2023 | tutti i risultati e le classifiche

(Di mercoledì 30 agosto 2023)deglidi, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Giannelli e compagni, inseriti nel girone A, potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa. La Pool A si giocherà infatti in Italia tra Perugia, Ancona e Roma (quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali), mentre la Pool B si giocherà a Varna (Bulgaria), la Pool C a Skopje (Macedonia) e la Pool D a Tel Aviv-Yafo (Israele). Di seguito, ledei gironi ed idi tutte le partite degli...

Gli Azzurri torneranno domani in campo per la prima volta a Perugia con diretta su RAI Sport, Sky Sport Summer, Now tv PERUGIA - Giornata di vigilia per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che domani ...In Aggiornamento: Perugia. Giornata di vigilia per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che domani torneranno in campo, per la prima volta a Perugia in questo Europeo, con l'Estonia. Il PalaBarton, ...Negli anni il Gc Biella ha ospitato diverse prestigiose competizioni nazionali ed internazionali: dai Campionatifemminili esino alla mitica Lancia D'Oro, che vide in campo negli ...

Campionati Europei Maschili, Bologna: ITALIA-BELGIO Federvolley

« Perugia è stata una piazza per me importante, è stata la mia prima esperienza da allenatore dopo quella a Cuneo da allenatore-giocatore. Abbiamo dato sicuramente una spinta importante in quegli anni ...Domenica 20/8 Lunedì 21/8 Martedì 22/8 Mercoledì 23/8 Giovedì 24/8 Venerdì 25/8 Sabato 26/8 Domenica 27/8 Lunedì 28/8 Martedì 29/8 Mercoledì 30/8 Giovedì 31/8 Venerdì 1/9 Sabato 2/9 Domenica 3/9 ...