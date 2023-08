Europei femminili volley 2023 | la Turchia raggiunge l’Italia in semifinale | battuta 3-0 la Polonia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sarà lal’avversaria delnelladeglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Nella cornice del Paleis 12 di Bruxelles, le turche allenate da Daniele Santarelli hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono imposte contro la, avvicinandosi notevolmente alla zona medaglie. 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) il punteggio del match, in cui la formazione polacca di coach Stefano Lavarini non ha sfigurato, anzi per tutti e tre i set è stata sempre avanti fino alla metà. Nei momenti chiave, però, Vargas e compagne sono salite in cattedra e hanno fatto la differenza, trascinando la propria nazionale al penultimo atto della ...