Europei di pallavolo | l' Italvolley femminile travolge la Francia 3-0 e vola in semifinale

La nazionale italiana femminile diha battuto questa sera a Firenze con punteggio rotondo la Francia (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13), staccando il biglietto per le semifinali degli. ...AGI - Con un'altra vittoria per 3 - 0, la settima in altrettante uscite ai Campionati, l'Italia femminile dellaha piegato la Francia. Grazie a questo successo, maturato a Firenze, in un Palazzo Wanny con tribune gremite, le azzurre hanno ottenuto il pass per le ...L'Italia si è qualificata per le semifinali deglidifemminile battendo la Francia per 3 - 0 (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13) nella partita dei quarti di finale giocata a Firenze. In semifinale, a Bruxelles, le azzurre affronteranno la ...

Volley, Europei femminili: l'Italia travolge la Francia, è semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Italia batte la Francia per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) oggi a Firenze nei quarti di finale degli Europei femminili di pallavolo 2023 e si qualifica per le semifinali. Le azzurre del ct Mazzanti ...Una travolgente e incontenibile Italia ha battuto la Francia 3-0 e conquistato la semifinale degli Europei di Pallavolo femminile, e domani conoscerà se venerdì 1 settembre a Bruxelles affronterà la T ...